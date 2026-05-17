FORD OTOSAN (FROTO) 18 Mayıs Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi 15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde güne 92,80 TL’den başladı. Seans içinde 92,85 TL seviyesine yükseldi, en düşük 90,75 TL görüldü ve günü 91,45 TL’den kapattı.

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi için 15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,14 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,79 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 19,52 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 91,45 TL, 93,45 TL, 93,45 TL, 94,10 TL, 97,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 91,45 TL – 97,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

FORD OTOSAN (FROTO) hissesinin 15 Mayıs Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 99,49 TL, 52 günlük ortalama 102,48 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 89,00 TL ve 87,00 TL destek, 95,00 TL ve 99,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.