GARANTİ BANKASI (GARAN) 14 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 127,10 TL’den başladı. Seans içinde 128,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 125,60 TL görüldü ve günü 126,70 TL’den kapattı.

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,78 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,14 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 24,74 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 126,70 TL, 129,00 TL, 130,10 TL, 130,40 TL, 134,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 126,70 TL – 134,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 13 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 137,00 TL, 52 günlük ortalama 133,07 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 123,33 TL ve 120,67 TL destek, 131,33 TL ve 136,67 TL direnç noktalarıdır.

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