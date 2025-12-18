GARANTİ BANKASI (GARAN) 19 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi 18 Aralık Perşembe 2025 tarihinde güne 140,80 TL’den başladı. Seans içinde 143,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 140,80 TL görüldü ve günü 143,60 TL’den kapattı.

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesi için 18 Aralık Perşembe 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,43 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,65 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 32,70 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 143,60 TL, 140,20 TL, 139,70 TL, 141,40 TL, 140,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 139,70 TL – 143,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GARANTİ BANKASI (GARAN) hissesinin 18 Aralık Perşembe 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 139,60 TL, 52 günlük ortalama 133,11 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 140,33 TL ve 137,67 TL destek, 144,33 TL ve 145,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.