Gedik Yatırım’dan bir halka arz daha!

Gedik Yatırım’ın tek yetkili yatırım kuruluşu olduğu 50 milyon TL büyüklüğündeki Kontrolmatik Teknoloji halka arzı 1,3 milyar TL tutarında 26 kat üzerinde talep toplanarak büyük bir başarıyla tamamlandı. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla Kontrolmatik Teknoloji’nin 7.250.000 TL nominal değerli paylarının 6,90 TL sabit fiyatla 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 18 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 9 katı olmak üzere toplam halka arz edilen payların 26 katından fazla talep geldi. Talepler, halka arzda tek yetkili yatırım kuruluşu olan Gedik Yatırım tarafından toplandı.
Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip olan Gedik Yatırım, 2019 yılında pay piyasası halka arzlarının yüzde 50’sini gerçekleştiren Gedik Yatırım, 2020 yılında da başarılı halka arzlar gerçekleştirerek sermaye piyasalarının büyümesine katkı sunmaya devam ediyor.
Son olarak operasyonel teknolojiler alanında mühendislik ve anahtar teslim proje hizmetleri veren ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzını gerçekleştiren Gedik Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gören talep toplama sürecini büyük bir başarılı ile tamamladı. 29 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşlarından olan Gedik Yatırım’ın tek yetkili olarak aracılık ettiği halka arzda toplam 18.317 yatırımcıdan 1,3 milyar TL tutarında, 190 milyon lot üzerinde talep toplandı.
Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarına katkısına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Gedik Yatırım CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Topaç, “Gedik Yatırım olarak ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyoruz. 2019 yılında pay piyasası halka arzlarında yüzde 50 ile pazar lideri olmuştuk. Bu dönemde online hesap açma uygulamamızı iyileştirerek yatırım hesabı açma sürecini de kolaylaştırdık. Yatırımcıları memnun eden başarılı halka arzlarımıza 2020 yılında da devam ediyoruz. Son olarak Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzını başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan gururluyuz” dedi.
Topaç, sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi sürecinin halen devam ettiği böyle bir süreçte Kontrolmatik Teknoloji’ye gelen yoğun talepten ötürü çok mutluyuz. Ayrıca olağanüstü koşullarda, son derece yoğun tempoda çalışan ekibimize de teşekkür etmek isterim. Böylesine zorlu bir dönemde varlarını yoklarını ortaya koyarak harika üstün bir performans sergilediler. Yatırımcıların da ilgisinden son derece memnunuz, onlara da destekleri için teşekkür ederiz. Özellikle içinden geçtiğimiz, belirsizliklerle dolu pandemi sürecinde gerçekleşmiş olan Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzının hem kendilerine hem de ülkemiz piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum.”
2008 yılında İstanbul’da kurulan Kontrolmatik Teknoloji, 130’un üzerinde çalışanı ile 24 farklı ülkede 300’ün üzerinde başarılı proje tamamladı. Şirket, endüstriyel kontrol sistemleri alanında bağımsız bir kuruluş olan CFE Media & Technology tarafından 2020 yılında dünyanın 37’nci en büyük sistem entegratörü olma başarısını elde etti.
Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla Kontrolmatik Teknoloji’nin 7.250.000 TL nominal değerli paylarının 6,90 TL sabit fiyatla 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 18,2 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 8,7 katı olmak üzere toplam halka arz edilen payların 26,3 katı talep halka arzda tek yetkili yatırım kuruluşu olan Gedik Yatırım tarafından toplandı. Halka arz edilen payların yüzde 50’si 18.255 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 30’u 55 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya, yüzde 20’si ise 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirildi.
Kontrolmatik Teknoloji paylarının KONTR kodu ile 19 Ekim Pazartesi günü gong töreniyle Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
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