Gedik Yatırım’dan bir halka arz daha!

Gedik Yatırım’ın tek yetkili yatırım kuruluşu olduğu 50 milyon TL büyüklüğündeki Kontrolmatik Teknoloji halka arzı 1,3 milyar TL tutarında 26 kat üzerinde talep toplanarak büyük bir başarıyla tamamlandı. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla Kontrolmatik Teknoloji’nin 7.250.000 TL nominal değerli paylarının 6,90 TL sabit fiyatla 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 18 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 9 katı olmak üzere toplam halka arz edilen payların 26 katından fazla talep geldi. Talepler, halka arzda tek yetkili yatırım kuruluşu olan Gedik Yatırım tarafından toplandı. Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip olan Gedik Yatırım, 2019 yılında pay piyasası halka arzlarının yüzde 50’sini gerçekleştiren Gedik Yatırım, 2020 yılında da başarılı halka arzlar gerçekleştirerek sermaye piyasalarının büyümesine katkı sunmaya devam ediyor.

Son olarak operasyonel teknolojiler alanında mühendislik ve anahtar teslim proje hizmetleri veren ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzını gerçekleştiren Gedik Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gören talep toplama sürecini büyük bir başarılı ile tamamladı. 29 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşlarından olan Gedik Yatırım’ın tek yetkili olarak aracılık ettiği halka arzda toplam 18.317 yatırımcıdan 1,3 milyar TL tutarında, 190 milyon lot üzerinde talep toplandı. Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarına katkısına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Gedik Yatırım CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Topaç, “Gedik Yatırım olarak ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyoruz. 2019 yılında pay piyasası halka arzlarında yüzde 50 ile pazar lideri olmuştuk. Bu dönemde online hesap açma uygulamamızı iyileştirerek yatırım hesabı açma sürecini de kolaylaştırdık. Yatırımcıları memnun eden başarılı halka arzlarımıza 2020 yılında da devam ediyoruz. Son olarak Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzını başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan gururluyuz” dedi.