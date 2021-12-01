Gıda şirketi o ürünün adını ayrımcılık nedeniyle değiştiriyor

Bisküviye siyah rengi nedeniyle İspanyolca’da siyah rengi ifade eden Negro ismini verdiklerini belirten Eti, “İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:

Marka ismimizin olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz.

Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz.

Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak ‘Nero’ ismiyle devam etme kararı aldık.





