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Graınturk Tarım halka arz ne zaman, oransal mı, eşit mi? Graınturk Tarım kaç lot verir? Halka arz tarihleri belli oldu

18.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Graintürk Tarım GRTRK koduyla halka arz ediliyor. Firma bu kodla Yıldız Pazar borsasında işlem görecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, Graınturk halka arz konusunu araştırmaya başladılar. 2014 yılında İstanbul'da kurulan, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal ticaret yapan firma, halka arz için talep topluyor. Peki, Graınturk Tarım halka arz ne zaman, oransal mı, eşit mi? Graınturk Tarım kaç lot verir?

Graınturk Tarım halka arz ne zaman, oransal mı, eşit mi? Graınturk Tarım kaç lot verir? Halka arz tarihleri belli oldu

Graintürk Tarım halka arz tarihleri araştırılıyor. Hisse senetleriyle ilgilenen vatandaşlar, Graınturk halka arz tarihlerini öğrenmek istiyor. İlgilisinin oldukça fazla olduğu borsa hisse senedi piyasası yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Graınturk halka arz ile ilgili detaylar...

GRAINTURK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Grain Türk Tarım halka arz tarihleri 17-18 Nisan 2023 olarak açıklandı. Talep toplama işlemleri tamamlandıktan sonra Grain Türk hisse senetleri Yıldız Pazar borsasında işlem görecek.

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GRAINTURK HALKA ARZ ORANSAL MI, EŞİT Mİ?

Graınturk Tarım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

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GRAINTURK TARIM KAÇ LOT VERİR?

Graınturk Tarım şirketi 25,000,000 Lot veriyor. Graınturk Tarım, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

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