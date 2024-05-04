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Gram altın, borsa, dolar, mevduat… Rekorlara sırtını döndü: ‘Önemli bir dönüm noktası...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.05.2024 11:35
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Rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı yatırımcısına yüz çevirdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise haftanın kazandıranı oldu. Piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, Ekonomist Belgin Maviş’ten parasını enflasyona karşı korumak isteyenler için dikkat çeken açıklamalar geldi. Borsa için, “Önemli bir dönüm noktası olacaktır” diyen Maviş, gram altın fiyatı tahminini de paylaştı. İşte detaylar…

Gram altın, borsa, dolar, mevduat… Rekorlara sırtını döndü: ‘Önemli bir dönüm noktası...'

Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,64, Euro/TL yüzde 0,31 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,13, dolar/TL yüzde 0,31, değer kaybetti.

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BORSA YATIRIMCISI KAZANDI

BIST 100 endeksi, en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.286,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı.

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GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATINDA DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altın fiyatı bu hafta yüzde 2,13 azalışla 2 bin 384 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,98 azalarak 15 bin 877 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 4 bin 110 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 978 liraya indi.

ALTIN

DOLAR YERİNDE SAYDI

Bu hafta dolar yüzde 0,31 değer kaybederek 32,3450 liraya gerilerken, euro yüzde 0,31 artışla 34,8410 liraya yükseldi.

FONLARDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

DOLAR (36)

HANGİ YATIRIM ARACI DAHA CAZİP?

Peki altın, dolar, borsa ve mevduat hesaplarından hangisi daha avantajlı? Konuyla ilgili merak edilenleri BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş Milliyet’e şu iadelerle anlattı:

“Enflasyondaki düşüşün olması için döviz kurlarında da bir geri çekilme ihtimalinin olması gerekiyor. Şu anda kurların seyrine baktığımızda borsa ile birlikte yüksek seyrini koruduğunu görüyoruz. Dolar bazlı bir enflasyon görüyoruz. Ücretlere gelen zam, enflasyon farkları dahil olmak üzere bu fiyatları hemen artırıyor. Son gelen rakamlarda çekirdek enflasyonun yüzde 75.81 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Sadece para piyasası enstrümanları ile değil piyasanın denetlenmesi noktasında Merkez Bankası’ndan net adımların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi taktirde faiz artışları ile belli bir noktaya kadar enflasyonu baskılayabilirsiniz.

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ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?

Eğer enflasyon mayıs ayında tepe noktayı görürse ki burada piyasanın beklentisi yüzde 74-75'leri göreceği yönünde. Buradan keskin düşüş yapıp yıl sonu beklentisi olan yüzde 36 seviyesine gelme ihtimali daha da zorlaşacaktır. Genel anlamda piyasa fiyatlamaları içerisinde girdi maliyetlerinin artması çekirdek enflasyonda artışın beraberinde gelmesi ve tüketim malı ithalatındaki yükselişler piyasa fiyatlamaları üzerinde olumsuz etkisini devam ettiriyor. Döviz bazlı arz yönlü enflasyon ile karşı karşıyayız. Yapılacak adımlarda enflasyonla mücadele noktasında Merkez Bankası’nın tasarruf adımlarını daha da sıkılaştırması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın piyasa denetimlerini sıkılaştırması gerekiyor. Merkez Bankası rezervlerinin de güçlendirilmesi gerekmektedir.

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BORSADA O SEVİYEYE DİKKAT!

BIST 100 tarafında diğer alternatiflere göre biraz daha hem yabancıların olması hem de halka arz sürecinin devam ediyor olması rekorları endekste beraberinde getiriyor.
Kuvvetli direnç noktası olan 9400 seviyesinin kırılması ile başlayan süreçte 10200’lere doğru bir yükselişi gördük. Ben endeksin kritik seviyelere geldiğini düşünüyorum. 10500 seviyesi önemli bir dönüm noktası olacaktır. Mayıs sonuna kadar borsada yukarı yönlü hareket devam eder. 10500 kırılamadığı taktirde geri çekilmeler yeni alıcıları bulmazsa biraz daha satışların 9400’lere doğru ve aşağısına doğru sarkmalarını görebiliriz.

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EN FAZLA KAZANDIRAN ENSTRÜMAN HANGİSİ?

Enflasyon ile mücadelede yüksek seyir devam ettikçe borsa tarafında yükselişler beraberinde gelecektir. Diğer alternatifler borsaya göre biraz daha sınırlı bir getiriye sahip.

RİSK ALMAK İSTEMEYEN ALTIN VE MEVDUATA YÖNELDİ

Paranın büyük bölümünün faize yöneldiği süreç içerisinde TL mevduatlardaki getiriler borsadaki getirilerin aşağısında olduğu için şu anda risk almayan yatırımcı parasının bir bölümünü mevduatta, bir bölümünü altında tutarken, riski seven yatırımcı ise borsada al-sat şeklinde işlem yapıyor.

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HEM ONS ALTIN HEM GRAM ALTIN GERİLEMİŞTİ! SEBEBİ BELLİ OLDU

Son haftalarda altında rekor seviyelerden bir geri çekilme görmüştük. Burada Fed’in adımların etkili olduğunu söyleyelim. Ons altında 2284 dolarları görüyoruz. Ons altın bu seviyede baskılanıyor, bu gram altına da yansıyor. İçeride dolar/TL’de bir hareket yok.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

1 yıl ve daha üzeri vadeler için geri çekilmelerin gram altında alış fırsatını beraberinde getirdiğini hatırlatalım. Özellikle gram altında 3000 ve 3300 TL seviyesi orta vadede hedef değer olarak karşımızda.

GRAM ALTIN (62)

“RİSKİ DAĞITMAK DAHA CAZİP”

Endeksin kritik noktalara geldiği ve daha dikkatli olmamız gereken süreçte portföyün yüzde 30’unu borsada, yüzde 20’lik kısmını TL mevduatta tutmak mantıklı olacaktır. Yüzde 30’luk kısım altın, emtia fonları ile teknoloji fonları, geri kalan yüzde 20’lik kısım ise gecelik repoda tutulabilir.

DOLAR (31)

Riskli dönemlerde eğer bir sonraki adımı biraz daha zor görüyorsak farklı enstrümanları portföye katmakta fayda var. Paranın tamamını hisse senedi, altın, mevduatta tutmak cazip olmayacaktır. Piyasayı olumsuz etkileyen bir durum olduğunda paranız orada bağlı kalacaktır. Riski dağıtmak ve farklı enstrümanlara yatırım yapmak daha cazip olacaktır.”


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