Gram altın ne kadar oldu? 29 Ocak gram, ata, ziynet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Gram, ata, ziynet, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Piyasa izleyicileri altın fiyatlarının yanı sıra, ocak ayının sonlarına gelinmesiyle FED faiz kararını da merakla bekliyor. FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ocak gram, ata, ziynet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.164,91/ 1.164,69

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.904,63/ 1.863,51

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.809,26 /3.715,37

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 36.230,22 /36.209,59

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 19.341,00/ 19.092,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.595,21/ 7.454,03

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.929,00/ 7.881,00

