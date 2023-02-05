Gram, ata, yarım altın fiyatlarında değişim devam ediyor. FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Sıradaki toplantının 21-22 Mart arasında yapılması bekleniyor. Temek ekonomik veriler, altın fiyatlarını etkiliyor. Peki gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.128,28 /1.128,47

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.805,24/ 1.845,04

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.599,21 /3.690,08

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 35.055,21/ 35.129,85

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.717,00 /18.989,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.220,98 /7.357,60

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.724,00/ 7.785,00

