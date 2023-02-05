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Gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları!

05.02.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, ata, yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. FED faiz kararının açıklanması ve faizlerin 25 baz puan yükseltilmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş meydana geldi. Gram altın, piyasaların kapandığı 3 Şubat Cuma günü yaklaşık yüzde 2,34 değer kaybetti. Peki gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları!

Gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları!

Gram, ata, yarım altın fiyatlarında değişim devam ediyor. FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Sıradaki toplantının 21-22 Mart arasında yapılması bekleniyor. Temek ekonomik veriler, altın fiyatlarını etkiliyor. Peki gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.128,28 /1.128,47

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.805,24/ 1.845,04

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.599,21 /3.690,08

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 35.055,21/ 35.129,85

Gram altın ne kadar oldu? 29 Ocak gram, ata, ziynet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.717,00 /18.989,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.220,98 /7.357,60

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.724,00/ 7.785,00

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