Gram, çeyrek, ata altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 12 Şubat Pazar günü araştırılmaya başlandı. Piyasalar 10 Şubat itibarıyla kapandı. Peki gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları...
Gram altın alış/satış: 1.128,60 /1.128,82
Çeyrek altın alış/satış: 1.805,77 /1.845,61
Yarım altın alış/satış: 3.600,25 /3.691,23
Ons altın alış/satış: 35.099,11 /35.116,52
Gremse altın alış/satış: 18.509,00 /18.769,00
Ziynet altın alış/satış: 7.223,07/ 7.359,88
Ata altın alış/satış: 7.638,00/ 7.695,00