FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu?

Gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu?

12.02.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, çeyrek, ata altın fiyatları araştırılıyor. Bin 128 TL seviyelerinde işlem gören gram altın geçtiğimiz cuma günü yüzde 0.25'lik yükseliş ile kapattı. Peki gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu?

Gram, çeyrek, ata altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 12 Şubat Pazar günü araştırılmaya başlandı. Piyasalar 10 Şubat itibarıyla kapandı. Peki gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları...

Gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.128,60 /1.128,82

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.805,77 /1.845,61

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.600,25 /3.691,23

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 35.099,11 /35.116,52

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.509,00 /18.769,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.223,07/ 7.359,88

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.638,00/ 7.695,00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OHAL borsayı nasıl etkileyecek? Hafta sonuna kadar…OHAL borsayı nasıl etkileyecek? Hafta sonuna kadar…
Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'
3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...
Anahtar Kelimeler:
Altın fiyat gram

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

İlk kez kullanılacak! Hatay'a doğru yola çıktı

İlk kez kullanılacak! Hatay'a doğru yola çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.