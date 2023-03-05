Altın fiyatları araştırılıyor. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısında politika faizi 25 baz puan yükseltildi. Gözler, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek 21 Mart'ta gerçekleştirilecek ikinci FED faiz toplantısına çevrildi. Peki gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir? İşte detaylar...
Gram altın alış/satış: 1.126,66/ 1.126,84
Çeyrek altın alış/satış: 1.802,66 /1.842,39
Yarım altın alış/satış: 3.594,05 /3.684,77
Ons altın TL alış/satış: 35.045,19 /35.060,34
Gremse altın alış/satış: 18.545,00 /18.794,00
Ziynet altın alış/satış: 7.210,62/ 7.347,01
Ata altın alış/satış: 7.653,00 /7.705,00