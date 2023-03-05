Altın fiyatları araştırılıyor. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısında politika faizi 25 baz puan yükseltildi. Gözler, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek 21 Mart'ta gerçekleştirilecek ikinci FED faiz toplantısına çevrildi. Peki gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.126,66/ 1.126,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.802,66 /1.842,39

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.594,05 /3.684,77

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL alış/satış: 35.045,19 /35.060,34

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.545,00 /18.794,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.210,62/ 7.347,01

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.653,00 /7.705,00

