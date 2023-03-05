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Gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir?

05.03.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, çeyrek, ata altın başta olmak üzere altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta hızla düşmesinin ardından toparladı. Gram altın güne yüzde 1'lik yükseliş ile başladı. Peki gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir? İşte detaylar...

Gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir?

Altın fiyatları araştırılıyor. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısında politika faizi 25 baz puan yükseltildi. Gözler, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek 21 Mart'ta gerçekleştirilecek ikinci FED faiz toplantısına çevrildi. Peki gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir? İşte detaylar...

Gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.126,66/ 1.126,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.802,66 /1.842,39

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.594,05 /3.684,77

Gram, çeyrek, ata altın ne kadar? 5 Şubat gram, çeyrek ve ata altında son durum nedir?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL alış/satış: 35.045,19 /35.060,34

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.545,00 /18.794,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.210,62/ 7.347,01

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.653,00 /7.705,00

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