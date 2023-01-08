FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında son durum nedir? 8 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında son durum nedir? 8 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

08.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. En değerli varlıklardan biri olan altın hem takı hem yatırım amacıyla kullanılıyor. Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta yükseliş meydana geldi. Gram altın kendi rekorunu yeniden kırdı. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 8 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında son durum nedir? 8 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 8 Ocak Pazar gününde araştırılıyor. Gram altın geçtiğimiz cuma gününü yüzde 1,55'lik yükseliş ile tamamladı. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 8 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.122,78/ 1.122,87

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.796,45/ 1.835,89

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.581,67/ 3.671,78

Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 34.918,31 /34.929,14

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.456,00 /18.733,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.185,79 /7.321,11

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.623,00/ 7.688,00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pozitif uyumsuzluk nedir?Pozitif uyumsuzluk nedir?
Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyorMemur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor
Anahtar Kelimeler:
gram altın yarım altın Altın gram

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Bir günde zam yaptılar! Uyarı geldi

Bir günde zam yaptılar! Uyarı geldi

Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler! ‘İzin vermeyecekler…’

Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler! ‘İzin vermeyecekler…’

Asgari ücret zammı sonrası 2.952 TL olmuştu: Bağ-Kur prim ödemeleri için indirim ve yıpranma payı talebi

Asgari ücret zammı sonrası 2.952 TL olmuştu: Bağ-Kur prim ödemeleri için indirim ve yıpranma payı talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.