Gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında son durum nedir? 8 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 8 Ocak Pazar gününde araştırılıyor. Gram altın geçtiğimiz cuma gününü yüzde 1,55'lik yükseliş ile tamamladı. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 8 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!
Gram altın alış/satış: 1.122,78/ 1.122,87
Çeyrek altın alış/satış: 1.796,45/ 1.835,89
Yarım altın alış/satış: 3.581,67/ 3.671,78
Ons altın alış/satış: 34.918,31 /34.929,14
Gremse altın alış/satış: 18.456,00 /18.733,00
Ziynet altın alış/satış: 7.185,79 /7.321,11
Ata altın alış/satış: 7.623,00/ 7.688,00