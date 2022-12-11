Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları araştırılıyor. 2022'nin bitmesine kısa bir zaman kala altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği de piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öte yandan, aralık ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısı da altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.075,67 1.075,92

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.721,07 1.759,13

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.431,38 3.518,25

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 33.451,32 33.470,45

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.510,00 17.765,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.884,27 7.014,99

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.254,00 7.306,00

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.



