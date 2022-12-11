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Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

11.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günden güne değişiklik kaydeden altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 11 Aralık Pazar günü sorgulanmaya başlandı. Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Gram altın bin 75 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları araştırılıyor. 2022'nin bitmesine kısa bir zaman kala altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği de piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öte yandan, aralık ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısı da altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.075,67 1.075,92

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.721,07 1.759,13

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.431,38 3.518,25

Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 33.451,32 33.470,45

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.510,00 17.765,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.884,27 7.014,99

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.254,00 7.306,00

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.


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