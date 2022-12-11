Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları araştırılıyor. 2022'nin bitmesine kısa bir zaman kala altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği de piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öte yandan, aralık ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısı da altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 11 Aralık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!
Gram altın alış/satış: 1.075,67 1.075,92
Çeyrek altın alış/satış: 1.721,07 1.759,13
Yarım altın alış/satış: 3.431,38 3.518,25
Ons altın alış/satış: 33.451,32 33.470,45
Gremse altın alış/satış: 17.510,00 17.765,00
Ziynet altın alış/satış: 6.884,27 7.014,99
Ata altın alış/satış: 7.254,00 7.306,00
FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.