Gram, çeyrek, yarım altında dolarla beraber yükseliş meydana geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde dolar, 19 TL'ye iğne attı. Şimdi ise 18,60 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın yeniden bin TL seviyesini aştı. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeniden bin TL üzerinden işlem görmeye başlayan gram altın 1.014,36 TL'den alınıyor ve 1.014,53 TL'den satılıyor.

ONS NE KADAR?

Ons altının alışı dolar bazında 1.694,79 dolar iken TL bazında 31.468,52 TL oldu.

ÇEYREK, YARIM, GREMSE NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış fiyatı: 1.622,98 /1.658,76

Yarım altın alış/satış fiyatı: 3.235,82/ 3.317,51

Gremse altın alış/satış fiyatı: 16.487,00 /16.707,00

ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış fiyatı: 6.809,00 /6.870,00

Ziynet altın alış/satış fiyatı: 6.491,92/ 6.614,74

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış fiyatı: 6.782,00 /6.884,00

