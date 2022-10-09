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Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

09.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, çeyrek, yarım altın olmak üzere güncel altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 9 Ekim Pazar gününde araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere dolara endeksli altın fiyatları, son dönemlerde artış kaydetti. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Gram, çeyrek, yarım altında dolarla beraber yükseliş meydana geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde dolar, 19 TL'ye iğne attı. Şimdi ise 18,60 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın yeniden bin TL seviyesini aştı. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeniden bin TL üzerinden işlem görmeye başlayan gram altın 1.014,36 TL'den alınıyor ve 1.014,53 TL'den satılıyor.

ONS NE KADAR?

Ons altının alışı dolar bazında 1.694,79 dolar iken TL bazında 31.468,52 TL oldu.

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

ÇEYREK, YARIM, GREMSE NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış fiyatı: 1.622,98 /1.658,76
Yarım altın alış/satış fiyatı: 3.235,82/ 3.317,51
Gremse altın alış/satış fiyatı: 16.487,00 /16.707,00

ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış fiyatı: 6.809,00 /6.870,00
Ziynet altın alış/satış fiyatı: 6.491,92/ 6.614,74

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış fiyatı: 6.782,00 /6.884,00

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Anahtar Kelimeler:
Euro Altın dolar
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