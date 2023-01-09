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Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

09.01.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Gram altın yükselişine devam ediyor. Altın fiyatları için gözler FED ve Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 9 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Gram, çeyrek, yarım altın güncel fiyatları, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. FED ve Merkez Bankası faiz kararlarının, altın ve dolar kurunda etkisi oluyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 9 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.133,02/ 1.133,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.812,83 /1.852,77

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.614,33 /3.705,55

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 35.243,32/ 35.248,33

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.523,00 /18.826,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.251,33 /7.388,43

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.650,00 /7.726,00

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gram altın çeyrek altın yarım altın

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