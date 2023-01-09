Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Gram, çeyrek, yarım altın güncel fiyatları, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. FED ve Merkez Bankası faiz kararlarının, altın ve dolar kurunda etkisi oluyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 9 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Gram altın alış/satış: 1.133,02/ 1.133,20
Çeyrek altın alış/satış: 1.812,83 /1.852,77
Yarım altın alış/satış: 3.614,33 /3.705,55
Ons altın alış/satış: 35.243,32/ 35.248,33
Gremse altın alış/satış: 18.523,00 /18.826,00
Ziynet altın alış/satış: 7.251,33 /7.388,43
Ata altın alış/satış: 7.650,00 /7.726,00