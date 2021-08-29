Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 29 Ağustos 2021 Pazar altın fiyatları!

Ons altın 27 Ağustos 2021 Cuma gününü yaklaşık yüzde 1,42'lik yükseliş ile kapattı. Bununla birlikte gram, çeyrek ve yarım altının değeri de geçtiğimiz günlere göre yükseldi. Geçtiğimiz hafta 477 TL'ye iğne atan gram altın haftayı 487 TL'den kapattı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Haftaya bin 781 seviyesinden başlayan ons altın hafta boyu yaklaşık olarak yüzde 2 yükseldi. Ons altın bin 817 seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Hafta içerisinde 477 TL'ye kadar inen gram altında haftayı yükseliş ile tamamladı. Gram altın 487 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 487,27 TL'den alınıp 487,62 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ise 779,65 TL'den alınıp 797,46 TL'den satılıyor. Yarım altının alışı 1.554,43, satışı ise 1.594,91 TL.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.210,00 TL'den alınıp 3.258,00 TL'den satılıyor. Gremse altının alışı 7.796,50, satışı 7.974,57 TL. Ata altının alışı 3.216,05, satışı 3.27,13 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.787,90 TL'den alınıyor ve 16.095,45 TL'den satılıyor. İkibuçuk altın 7.796,50 TL'den alınıyor ve 7.920,91 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.118,60, satışı 3.180,07 TL.

