FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 29 Ağustos 2021 Pazar altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 29 Ağustos 2021 Pazar altın fiyatları!

29.08.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapandığı 27 Ağustos 2021 Cuma günü ons altın yaklaşık olarak yüzde 1,43 yükseldi. Ons altındaki bu yükseliş ile Türk yatırımcıların favorisi olan gram altın 27 Ağustos gününü yüzde 0,96 yükseliş ile kapattı. Dolar ise haftanın son gününde 0,54 düşerek 8,34 TL'den kapattı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Ons altın 27 Ağustos 2021 Cuma gününü yaklaşık yüzde 1,42'lik yükseliş ile kapattı. Bununla birlikte gram, çeyrek ve yarım altının değeri de geçtiğimiz günlere göre yükseldi. Geçtiğimiz hafta 477 TL'ye iğne atan gram altın haftayı 487 TL'den kapattı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Haftaya bin 781 seviyesinden başlayan ons altın hafta boyu yaklaşık olarak yüzde 2 yükseldi. Ons altın bin 817 seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Hafta içerisinde 477 TL'ye kadar inen gram altında haftayı yükseliş ile tamamladı. Gram altın 487 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 487,27 TL'den alınıp 487,62 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ise 779,65 TL'den alınıp 797,46 TL'den satılıyor. Yarım altının alışı 1.554,43, satışı ise 1.594,91 TL.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.210,00 TL'den alınıp 3.258,00 TL'den satılıyor. Gremse altının alışı 7.796,50, satışı 7.974,57 TL. Ata altının alışı 3.216,05, satışı 3.27,13 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.787,90 TL'den alınıyor ve 16.095,45 TL'den satılıyor. İkibuçuk altın 7.796,50 TL'den alınıyor ve 7.920,91 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.118,60, satışı 3.180,07 TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda! Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
SPK üç şirketin halka arzına onay verdiSPK üç şirketin halka arzına onay verdi
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Bakanlık açıkladı! Yasaklandı

Bakanlık açıkladı! Yasaklandı

Türkiye'nin en yükseği! Yusufeli Barajı tamamlandı

Türkiye'nin en yükseği! Yusufeli Barajı tamamlandı

Emeklilik için yeni imkan! Sakın kaçırmayın

Emeklilik için yeni imkan! Sakın kaçırmayın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.