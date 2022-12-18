Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Aralık gram, yarım, çeyrek altın fiyatları!

Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 18 Aralık Pazar günü araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere piyasalar 16 Aralık Cuma günü kapandı. Dolar 18,65 TL seviyelerinde devam ederken gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Aralık gram, yarım, çeyrek altın fiyatları!
Gram altın alış/satış: 1.074,86/ 1.074,68
Çeyrek altın alış/satış: 1.719,49/ 1.757,40
Yarım altın alış/satış: 3.428,24/ 3.514,80
Ons altın alış/satış: 33.429,70 /33.424,76
Gremse altın alış/satış: 17.561,00/ 17.742,00
Ziynet altın alış/satış: 6.877,96 /7.008,10
Ata altın alış/satış: 7.253,00/ 7.305,00