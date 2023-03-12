Altın fiyatları birçok altın yatırımcısının gündeminde yer alıyor. Piyasaların gidişatı için gözler FED faiz toplantısına çevrildi. Toplantıda alınacak olan FED faiz kararı, altın, dolar, kripto, hisse piyasalarının yönünü belirleyecek. FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Peki gram, yarım, çeyrek, ata altın ne kadar? 12 Mart gram, yarım, çeyrek, ata altın fiyatları...
Gram altın alış/satış: 1.140,15 /1.140,37
Çeyrek altın alış/satış: 1.824,24 /1.864,50
Yarım altın alış/satış: 3.637,08 /3.728,99
Ons altın TL alış/satış: 35.453,08 /35.480,66
Gremse altın alış/satış: 18.697,00 /18.949,00
Ziynet altın alış/satış: 7.296,97/ 7.435,18
Ata altın alış/satış: 7.716,00 /7.768,00