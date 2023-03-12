Altın fiyatları birçok altın yatırımcısının gündeminde yer alıyor. Piyasaların gidişatı için gözler FED faiz toplantısına çevrildi. Toplantıda alınacak olan FED faiz kararı, altın, dolar, kripto, hisse piyasalarının yönünü belirleyecek. FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Peki gram, yarım, çeyrek, ata altın ne kadar? 12 Mart gram, yarım, çeyrek, ata altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.140,15 /1.140,37

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.824,24 /1.864,50

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.637,08 /3.728,99

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL alış/satış: 35.453,08 /35.480,66

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.697,00 /18.949,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.296,97/ 7.435,18

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.716,00 /7.768,00

