GUBRE FABRIK (GUBRF) 04 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 03 Aralık 2025 tarihinde güne 307,00 TL’den başladı. Seans içinde 308,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 302,25 TL görüldü ve günü 304,50 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 03 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,87 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,83 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 304,50 TL, 306,00 TL, 305,00 TL, 312,75 TL, 320,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 304,50 TL – 320,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 03 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 317,88 TL, 52 günlük ortalama 302,20 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 298,67 TL ve 293,33 TL destek, 314,67 TL ve 325,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.