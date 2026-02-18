GUBRE FABRIK (GUBRF) 19 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 521,50 TL’den başladı. Seans içinde 537,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 521,00 TL görüldü ve günü 534,50 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,99 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,51 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,85 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 534,50 TL, 519,00 TL, 542,00 TL, 540,50 TL, 556,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 519,00 TL – 556,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 18 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 506,90 TL, 52 günlük ortalama 416,01 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 516,67 TL ve 499,33 TL destek, 553,67 TL ve 573,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.