Günün önemli şirket haberleri (6 Mayıs 2024 Pazartesi)

Bugün iş dünyasında heyecan yaratan birçok gelişme yaşanıyor. Şirketler, stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme planlarını hayata geçiriyor ve yatırım projeleriyle geleceğe yatırım yapıyor. Sermaye artırımları, iş anlaşmaları ve yapılan değişimler de iş dünyasının nabzını tutmamızı sağlıyor.

Bugünün en önemli başlıkları arasında şirketlerin kararlı adımları ve inovasyon odaklı stratejileri yer alıyor. Bu gelişmeler, piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğine şekil verecek önemli konuları yansıtıyor.

ALTNY – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 – 9 – 10 Mayıs’ta toplanacak.

KOCMT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 – 10 Mayıs’ta toplanacak.

AKBNK – Yurt dışında 366 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ALCTL – İlk çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 17 Mayıs’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

AYEN – Abdulkadir Özdek tarafından 186.002 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BARMA – Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırım finansmanında kullanılmak üzere alınan kredinin 300 milyon TL olan beşinci diliminin kullanıldığı açıklandı.

BAKAB – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süre ile yenilendiği açıklandı.

BJKAS – Neslihan Kaya tarafından 2.188.449 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BERA #KONKA – Golda Gıda’nın halka arzı kaps amında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DARDL – 175 gün vadeli 90 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DGNMO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

DMSAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EUPWR – Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak 204,5 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

EMKEL – Zeynep Ece Arabul tarafından 2.425.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FRIGO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GEDIK – Antalya Prive Şubesi açılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HUNER – İlk çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 24 Mayıs’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

HEDEF – Hedef Portföyün dağıtacağı temettü kapsamında şirkete 17,6 milyon TL temettü ödemesi yapılacağı açıklandı.

HUBVC – Namık Kemal Gökalp'in Zorunlu Pay Alım Teklifine ilişkin (zorunlu pay alım fiyatı 9.1276) SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KOTON – Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,4 katı talep geldiği açıklandı.

KAYSE – S.S Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 3.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KCHOL – Şirket tarafından Temel Ticaret’in sahibi olduğu OTKAR sermayesinin %2,70'ine karşılık gelen 3.236.373 adet payın toplam 1,6 milyar TL bedelle ve TOASO sermayesinin yaklaşık %0,04'üne karşılık gelen 175.693 adet A Grubu payın toplam 47,2 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

KENT – Şirket ile Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

MACKO – Şirketin bağlı ortaklığı Activaweb’ten 1,9 milyon euro temettü ödemesi alıdğı açıklandı.

MGROS – Nisan ayında 24 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, 4 adet Mion, 1 adet Toptan formatında 48 adet mağaza açıldığı belirtildi.

MHRGY – Halka arzdan elde edilen fonun 50,7 milyon TL’sinin Ataşehir Kentsel Dönüşüm Projesi masraflarında kullanıldığı açıklandı.

MEGMT – Şirketin yurt içi bir müşterisi ile 700 tonluk satış konusunda anlaşma sağladığı, ciroya katkısının 7,5 milyon dolar olmasının beklendiği açıklandı.

MEKAG – Halka arzdan elde edilen fonun 132,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 73,5 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında, 3,6 milyon TL’sinin Ar – Ge harcamalarında kullanıldığı açıklandı.

MIATK – Şirket ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

NTGAZ – Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 18 adet fabrika için açmış olduğu ihalede (ihale bedeli 529,0 milyon TL) Doğalgaz LNG, CNG ihalesi için en iyi teklifin şirket tarafından verildiğinin açıklanması sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

OYYAT – 91 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PASEU – NB Holdinq ASC ile yapılan görüşmeler kapsamında ortaklık kurma konusunda son aşamaya gelindiği açıklandı.

SAMAT – Yıl sonu finansallarının KAP’ta açıklanması için 24 Mayıs’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

SNICA – Elazığ’da C tipi antreponun faaliyete başladığı açıklandı.

SUNTK – İzmir Torbalı'daki üretim merkezinde yapılan atık su geri dönüşüm yatırımı için Bakanlık tarafından şirkete verilen Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarınun 29,9 milyon TL’ye revize edildiği açıklandı.

TATEN – Şirketin Tatlıpınar RES projesinin 2 türbininin geçici kabulünün yapılarak enerji üretimine başladığı açıklandı.

TKFEN – Şirket ile Enerjisa Enerji Üretim arasında yeşil hidrojen ve yeşil amonyak üretimi konusunda Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.

TCELL – Şirketin Demirören (DM Yapım) ile devam eden davası kapsamında davanın ihtilafının arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmesine dair anlaşma sağlanması ardından 130 milyon TL’nin ödendiği açıklandı.

UNLU – Esalettin Özdek tarafından 649.983 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PAY ALIM / SATIM

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 14,33 – 14,50 TL fiyat aralığından 481.106 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,38’e yükseldi.

AVPGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 42,40 – 42,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKYHO – Zeki Şentürk tarafından 7,61 TL fiyattan 45.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,15’e yükseldi.

CUSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.500 adet pay 25,04 – 25,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

CRDFA – Merrill Lynch tarafından 6.529.031 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,69’a yükseldi.

DAGI – Mahmut Nedim Koç tarafından 8,28 – 8,30 TL fiyat aralığından 25.645 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %55,61’e yükseldi.

DMRGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 16,08 – 16,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUYO – Bank of America Corporation tarafından 18,00 – 18,42 TL fiyat aralığından 773.865 adet alış ve 436.116 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,14’e yükseldi.

GRNYO – Bank of America Corporation tarafından 10,35 – 10,53 TL fiyat aralığından 2.919.649 adet alış ve 2.424.969 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,26’ya yükseldi.

INVES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 78.835 adet pay 322,25 – 322,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.000 adet pay 27,62 – 27,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

KUYAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000 adet pay 49,80 TL fiyattan geri alındı.

METUR – Erdal Bulut tarafından 17,70 – 18,51 TL fiyat aralığından 435.538 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,84’e yükseldi.

MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 238,40 – 249,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

INVEO – Şirket sermayesinin 240 milyon TL’den %316,7 oranında bedelsiz olarak 760 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

KCAER – Şirket sermayesinin 657,6 milyon TL’den %54,6 oranında kar payından bedelsiz olarak 359,4 milyon TL artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

YUNSA – Şirket sermayesinin 60 milyon TL’den %700 oranında bedelsiz olarak 420 milyon TL artışla 480 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.







