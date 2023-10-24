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Halka arzda çarpıcı rakamlar! Kazananı gören borsaya koştu: Yatırımcı sayısı 64 milyonu geçti

24.10.2023 13:21 | Son Güncelleme:
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Halka arz edilen şirket sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda geçtiğimiz seneyi yakaladı. Halka arzlarda toplanan tutar, geçen seneki rakamlara göre yüzde 166 yükselişle 51,5 milyar lira olurken, yatırımcı sayısı 7 kat artarak 64 milyonu geçti.

Halka arzda çarpıcı rakamlar! Kazananı gören borsaya koştu: Yatırımcı sayısı 64 milyonu geçti

Borsada yatırımcı ve portföy büyüklükleri rekor seviyelere tırmandı. Özellikle son bir yıldaki yükseliş trendi borsaya yatırımcı akını yaşanmasına neden oldu. Yatırımcı kadar halka açılmak isteyen şirket sayısında da sert yükselişler yaşandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl halka arz edilen şirket sayısına bu yılın üçüncü çeyreği sonunda ulaşıldı. 2023 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 39 şirket halka açıldı. Geçen sene 40 şirket halka arz edilmişti. Yıl sonuna kadar halka arz edilen şirket sayısında artış bekleniyor.

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HALKA ARZ YATIRIMCISI 7 KAT ARTTI

Halka arzlardan toplanan tutar yüzde 166 artış gösterirken yatırımcı sayısı 7 katı aşkın yükseliş görüldü. Halka arzlardan toplanan toplam tutarlar üçüncü çeyrek sonunda 51,51 milyar lira olurken, yatırımcı sayısı 64 milyon 198 bin 134 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl halka arzlarda toplanan tutar 19,3 milyar lira, yatırımcı sayısı ise 8 milyon 713 bin 686 oldu.

SON 3 AYDA EN FAZLA BORSA KAZANDIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık reel getiri oranları verisine göre BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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halka arz

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