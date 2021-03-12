Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında açıklama yaparak, "Halka arzı kolaylaştırıyoruz; reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını teşvik için tahvil garanti fonu kuruyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında şu açıklamaları yaptı:
*Finansmanın özkaynak ile yapılmasını teşvik için halka arzı kolaylaştırıyoruz
*Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet düzenlemelerini tamamlıyoruz
*Enerji, sağlık projelerinin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesini sağlıyoruz
*Yeşil tahvil piyasasına dönük altyapısı oluşturarak bu ihraçları teşvik ediyoruz
*Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını teşvik için tahvil garanti fonu kuruluyor
*Bu fon temerrüt durumunda yatırımcılara parasının bir kısmını alma garantisi verecek
(Reuters)
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