FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 'Halka arzı kolaylaştırıyoruz'

'Halka arzı kolaylaştırıyoruz'

BORSA HABERLERİ  | 12.03.2021 17:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında son dakika açıklaması yaparak, halka arzı kolaylaştırıyoruz yorumunda bulundu.

'Halka arzı kolaylaştırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında açıklama yaparak, "Halka arzı kolaylaştırıyoruz; reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını teşvik için tahvil garanti fonu kuruyoruz." dedi.

'HALKI ARZI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında şu açıklamaları yaptı:

*Finansmanın özkaynak ile yapılmasını teşvik için halka arzı kolaylaştırıyoruz

*Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet düzenlemelerini tamamlıyoruz

*Enerji, sağlık projelerinin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesini sağlıyoruz

*Yeşil tahvil piyasasına dönük altyapısı oluşturarak bu ihraçları teşvik ediyoruz

*Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını teşvik için tahvil garanti fonu kuruluyor

*Bu fon temerrüt durumunda yatırımcılara parasının bir kısmını alma garantisi verecek

(Reuters)

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı! (Küçük esnafa vergi muafiyeti müjdesi)Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı! (Küçük esnafa vergi muafiyeti müjdesi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Piyasaların reform paketine tepkisi!Piyasaların reform paketine tepkisi!
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar!
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Saat 18:00'de hesaplara yatacak!
Saat 18:00'de hesaplara yatacak!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
İkinci el otomobilde flaş gelişme
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların tepkisi!
Piyasaların reform paketine tepkisi!
Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!
Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!
Küresel piyasalar teşvik paketiyle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bizim Toptan 2020 yılında 38,2 milyon lira net kar yaptığını açıkladı
Bizim Toptan'dan kar açıklaması
Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı
Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı
Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi
Palmet Enerji, Engie hisselerini aldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.