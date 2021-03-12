Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı! (Küçük esnafa vergi muafiyeti müjdesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda merakla beklenen yeni reform paketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Toplantımızın İstiklal Marşı'mızın 100. yılına denk gelmiş olması ayrı bir gururdur. Türkiye'nin istiklal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Bu anlayışla ve ruhla şekillendirdiğimiz yeni yol haritasını paylaşıyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İki kavram çok önemli. İstiklal ve güven. Biz de bu tespitten hareketle Türkiye'yi böyle geliştirmenin büyütmenin mücadelesini veriyoruz. 'SARSINTILARI BAŞARIYLA GÖĞÜSLEDİK' Tek başımızı iktidar bulunduğumuz dönemde de sürekli tetikte olduk. 2009 küresel kriz gibi 2013 sonrası yaşanan tüm sarsıntıları başarıyla göğüsledik. Esasen ülkemizin yönetim biçimini değiştirmemizin en önemli sebep tüm tehlikeleri yakından görmüş olmamızdır. Hamdolsun Türkiye'yi kırılgan siyasi atmosferden kurtardık. İnşallah yeni ve sivil anayasayla birlikte ihtiyaç duyulan tüm adımları atacağız. Koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz alt yapımızın ve yeni yönetim sistemimizin sınavına dönüşmüştür. Hamdolsun bu sıkıntıları aşıyoruz.

KORONAVİRÜS SALGINI 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçüldü, küresel borç toplamı tarihin en büyük seviyesini gördü, gıda fiyatları ve metal fiyatları rekor kırdı. Salgının yıkıcı etkileri henüz sona ermediği gibi yeni tehditler de ortaya çıkıyor. 100'ün üzerindeki ülke hala aşıya ulaşamadı. Aşı ve ilaç tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça büyük ekonomileri istikrar kazanamayacağı ortadadır. Biz ise öncelikle devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. İmkanları tüm dostlarımızla paylaştık. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde hiçbir insanımızı çaresiz bırakmadık. İhtiyaç sahibi herkesin yanında olduk. Ekonomik ve sosyal tehditlere karşı güçlü bir direnç sergiledik. Salgına rağmen ekonomimizi yüzde 1,8 büyütmeyi başardık. Ekonomiyi canlandırmaya yönelik destek paketi sayesinde, dünyada ekonomisini büyüten nadir ülkelerden biri olduk. Büyümede Çin'in ardından ikinci olduk. EKONOMİK REFORM PAKETİ Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getiriyoruz. Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor. Türkiye salgın sonrası özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir güçlü ve kaliteli büyümeyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır.

Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart. Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz. İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık. KAMUDA TAŞIT ALIMINA SINIRLAMA Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz. Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz. Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MÜJDESİ Esnaf kardeşlerime buradan müjde vermek istiyorum. Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen, kuaför, çay ocağı, tamirci, terzi gibi 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyoruz. 'DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINI BAŞLATIYORUZ' İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. 7 gün 24 saat çalışacak Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz.