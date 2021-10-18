FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Hedef Holding cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görecek

Hedef Holding cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görecek

18.10.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hedef Holding'den yapılan açıklamaya göre, İnfo Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 14-15 Ekim'de 1,96 TL fiyattan talep toplanan Hedef Holding'in halka arzına yatırımcılardan yaklaşık 6 kat talep geldi.

Hedef Holding cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görecek

İnfo Yatırım liderliğinde halka arzı gerçekleştirilen Hedef Holding'in, yatırımcıların ilgi odağı olduğu bildirildi.

İŞLEM TARİHİ 22 EKİM

Halka arz ile birlikte Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye yükselirken, Holding sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar, 22 Ekim Cuma günü BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Hedef Holding'in halka arzına yaklaşık 124 bin yatırımcıdan 358 milyon adet talep gelirken, arz büyüklüğü 117,6 milyon TL oldu.

KURUMSAL YATIRIMCIDAN TALEP YAĞDI

Toplam arzın yüzde 60'ının kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, 36 milyon adet hisse için yaklaşık 7 kat talep geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 24 milyon pay için 8 kattan fazla, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 12 milyon pay için 4 kattan fazla talepte bulundu.

Halka arzda bireysel yatırımcıların talebi 5,2 kat oldu. 21 milyon pay için yaklaşık 108 milyon adet talep toplandı. Eşit dağılım yöntemiyle yatırımcı başına maksimum 180 adet pay tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Hedef Holding'in, doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yaparak büyüdüğünü vurguladı.

Gökalp, başta finans olmak üzere teknoloji ve enerji alanlarında büyüme potansiyeli olan şirketlere odaklandıklarını belirterek, "Yeni girişimler ve fikirler paylaştıkça büyür, değerlenir. Biz bunu 'yeni nesil holding' vizyonu olarak tanımlıyoruz. Bu başarılı halka arzla öz sermayemizi daha da güçlendirdik. Yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız. Halka arza katılan ve Hedef Holding'e güvenen, büyüyen Hedef'e ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İnfo Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Ender Şahin de bir halka arzı daha başarıyla sonuçlandırdıkları için mutlu olduklarını aktararak, "2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 halka arz ile toplam 680 milyon TL kaynak yarattık. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız halka arzlar ile bu tutarın 1 milyar TL'yi aşmasını hedefliyoruz. Büyüme potansiyeli yüksek ve verimli şirketlerin önümüzdeki dönemde halka arzlarının gerçekleşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Aydın Doğan gazetelere ilan vererek geri döndü! &quot;Merhaba&quot;Aydın Doğan gazetelere ilan vererek geri döndü! "Merhaba"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret ne kadar olacak? Bir sendika daha talebini açıkladıAsgari ücret ne kadar olacak? Bir sendika daha talebini açıkladı
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Rekorlar peşe peşe geldi! İşte dolarda son durumRekorlar peşe peşe geldi! İşte dolarda son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.