Hedef Holding halka arz eşit mi? Hedef Holding halka arz ne zaman?

Sağlık, teknoloji, finans gibi birçok alanda yatırımları bulunan Hedef Holding'in halka arzında talep toplama işlemlerinin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Hedef Holding, İnfo Yatırım liderliğinde halka arz olacak. Hedef Holding izahnamesi 7 Ekim'de onaylandı. İşte merak edilenler...

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri Borsa İstanbul'da (BIST) gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemlerinin 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Hedef Holding'in halka arz izahnamesi için "https://hedefholding.com/media/files/2021/10/09/hedef-holding-izahname.pdf" adresine erişim sağlayınız.

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI

50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatının 1,96 TL olacağı açıklandı. Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.



