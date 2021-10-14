FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Hedef Holding halka arz eşit mi? Hedef Holding halka arz ne zaman?

Hedef Holding halka arz eşit mi? Hedef Holding halka arz ne zaman?

14.10.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hedef Holding tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan halka arz başvurusu onaylandı. Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yolu ile 300 milyon TL'ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satış yolu ile halka arz edilecek. İşte merak edilenler...

Hedef Holding halka arz eşit mi? Hedef Holding halka arz ne zaman?

Sağlık, teknoloji, finans gibi birçok alanda yatırımları bulunan Hedef Holding'in halka arzında talep toplama işlemlerinin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Hedef Holding, İnfo Yatırım liderliğinde halka arz olacak. Hedef Holding izahnamesi 7 Ekim'de onaylandı. İşte merak edilenler...

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri Borsa İstanbul'da (BIST) gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemlerinin 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Hedef Holding'in halka arz izahnamesi için "https://hedefholding.com/media/files/2021/10/09/hedef-holding-izahname.pdf" adresine erişim sağlayınız.

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI

50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatının 1,96 TL olacağı açıklandı. Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
Erkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmişErkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmiş
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama

G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.