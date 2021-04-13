Hyundai Motor yöneticilerine "içerden bilgi" davası

Financial Times'ın haberine göre Güney Kore'nin finansal regülatörleri Hyundai Motor yöneticilerinin içeriden öğrenilen bilgi ile borsalarda hisse senedi işlemi yaptıkları iddialarını soruşturmaya başladı.

HYUNDAI HİSSELERİ SATILDI

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan FT haberine göre, Hyundai Motor yöneticilerinin Şirket'in Apple ile sürücüsüz araç geliştirimemesi konusundaki açıklamaları öncesi şirket hisselerinde pozisyon alıp almadıkları inceleniyor.

Hyundai Motor, Ocak ayında yaptığı açıklamada sürücüsüz araç geliştirmek için Apple ile erken aşamada görüşemeler yapmakta olduklarını duyurmuş, 8 Şubat'ta ise müzakerelerin kesildiğini açıklamıştı.

Hyundai Motor'un Apple ile görüştüğünü açıklamasından son 12 Hyundai yöneticisinin 833 milyon won tutarında 3400 Hyundai hissesi sattıkları öne sürülüyor. Hyundai hisseleri Apple ile görüşme haberi sonrası yüzde 20 yükselmişti.

