İki hissede dolandırıcılık! Borsa operasyonunda çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Endüstri ve Jantsa hisselerinde "Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu işlendiği iddiasıyla harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 22 şüpheli için harekete geçildi.

Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Endüstri ve Jantsa hisselerinde "Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu işlendiği iddiasıyla 22 kişi için gözaltı kararı verdi. Ekipler 8 ilde operasyon başlattı.

22 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheli şahsa yönelik olarak; İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya illerinde 04.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir." denildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Başsavcılık “Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri yapılmış, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırma devam etmekte olup; Şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştır. Soruşturma; sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.” açıklamasında bulundu.

