Investco Holding operasyonu: Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Investco Holding yetkililerine operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü ekonomist Işık Ökte'nin de bulunduğu 14 kişi, sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak aklama iddialarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın, Borsa İstanbul'daki olağan dışı fiyat hareketleri ve küçük yatırımcıların zarara uğratılması tespitleri üzerine başlatıldığı belirtildi.

Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası Soruşturması Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da yaşanan manipülasyon iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında ise Investco Holding ve holdingle bağlantılı kişiler bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporları doğrultusunda başlatılan operasyonda, holding yetkililerinin sermaye piyasası kanununa muhalefet ederek haksız kazanç elde ettiği ve bu gelirleri borsa ile diğer yatırım araçları üzerinden akladığı iddia ediliyor. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarla 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü ekonomist Işık Ökte'nin de bulunması dikkat çekti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Investco Holding'e yönelik operasyon, Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddialarına karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın sonuçları, sermaye piyasalarının güvenilirliği ve yatırımcıların korunması açısından büyük önem taşıyor. Soruşturmanın seyrini ve sonuçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz.

