İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 02 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi 01 Eylül Salı 2026 tarihinde güne 12,66 TL’den başladı. Seans içinde 12,89 TL seviyesine yükseldi, en düşük 12,65 TL görüldü ve günü 12,75 TL’den kapattı.

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi için 01 Eylül Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,34 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 730,47 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 12,75 TL, 12,64 TL, 12,79 TL, 12,75 TL, 12,91 TL oldu. Bu dönemde fiyat 12,64 TL – 12,91 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesinin 01 Eylül Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 12,49 TL, 52 günlük ortalama 13,23 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 12,00 TL ve 12,00 TL destek, 12,00 TL ve 12,00 TL direnç noktalarıdır.

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