İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 16 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi 15 Aralık 2025 tarihinde güne 13,93 TL’den başladı. Seans içinde 14,11 TL seviyesine yükseldi, en düşük 13,85 TL görüldü ve günü 14,05 TL’den kapattı.

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi için 15 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,01 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,78 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 483,30 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 14,05 TL, 13,91 TL, 13,89 TL, 14,05 TL, 14,33 TL oldu. Bu dönemde fiyat 13,89 TL – 14,33 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesinin 15 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 13,51 TL, 52 günlük ortalama 12,83 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 13,33 TL ve 12,67 TL destek, 14,33 TL ve 14,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.