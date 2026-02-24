FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 25 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

İŞ BANKASI (C) (ISCTR), 25 Şubat Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 24 Şubat Salı 2026 kapanış verilerine göre 17,19 TL kapanış, %-0,64 değişim ve 10,30 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 25 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,33%
ALARK -0,10%
AEFES -0,79%
ARCLK -2,73%
ASELS -0,48%
ASTOR 0,99%
BTCIM 1,20%
BIMAS 0,22%
BRSAN 1,21%
CIMSA -0,28%
CCOLA 0,13%
DSTKF 6,06%
DOHOL 0,47%
DOAS -1,54%
EKGYO -0,32%
ENKAI 0,00%
EREGL 1,59%
FROTO -0,83%
GARAN 0,69%
GUBRF 1,58%
HEKTS -2,46%
ISCTR -0,64%
KRDMD 1,43%
KCHOL -2,87%
KONTR -1,50%
KUYAS 1,32%
MAVI -3,96%
MIATK -2,40%
MGROS 0,00%
OYAKC -0,78%
PASEU -3,24%
PGSUS -1,77%
PETKM -0,17%
SAHOL 0,00%
SASA -1,23%
SISE -1,53%
SOKM 2,49%
HALKB -1,29%
TSKB -1,67%
TAVHL -2,36%
TOASO -0,90%
TRMET -1,58%
TUPRS -2,20%
TRALT -0,33%
THYAO -2,30%
TTKOM -0,64%
TCELL -1,30%
ULKER -0,92%
VAKBN 1,00%
YKBNK -0,37%
Rümeysa Ezgi Sivritepe

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi 24 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 17,19 TL’den başladı. Seans içinde 17,52 TL seviyesine yükseldi, en düşük 17,10 TL görüldü ve günü 17,19 TL’den kapattı.
İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesi için 24 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,64 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 595,16 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 17,19 TL, 17,30 TL, 16,82 TL, 16,47 TL, 17,54 TL oldu. Bu dönemde fiyat 16,47 TL – 17,54 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) hissesinin 24 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 17,03 TL, 52 günlük ortalama 15,39 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 16,33 TL ve 15,67 TL destek, 17,33 TL ve 17,67 TL direnç noktalarıdır.

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 25 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 25 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!
Warner Bros. Discovery, yeni satın alma teklifini incelediğini açıkladıWarner Bros. Discovery, yeni satın alma teklifini incelediğini açıkladı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
308.5
18.827.682.727,50
% -2.3
18:10
ISCTR
17.19
10.297.169.851,35
% -0.64
18:10
ASELS
309
10.040.867.964,00
% -0.48
18:10
AKBNK
91.55
8.988.541.133,75
% 1.33
18:10
YKBNK
43.02
7.517.816.531,80
% -0.37
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 ISCTR ISCTR analizi ISCTR teknik analiz ISCTR günlük teknik analiz ISCTR günlük işlem hacmi ISCTR gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.