İş dünyasına mercek! Yatırımlar, büyüme planları, sermaye artırımı... İşte günün öne çıkan şirket haberleri (14 Mayıs 2024)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Önde gelen şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor ve büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor. Aynı zamanda geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanmaya devam ediyorlar. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve şirket içi değişiklikler, iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlı duruşu ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu gelişmelerin piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıttığını söyleyebiliriz. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

CASA - Yıl sonu finansallarının KAP’ta açıklanması için 31 Mayıs’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

CVKMD - Şirketin yurt dışında bir şirket ile Maden Cevheri Satışı konusunda 2,0 milyon dolarlık anlaşma sağladığı açıklandı.

CRFSA - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DESA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

DEVA - Şirket tarafından Tekirdağ’daki üretim tesisine yapılacak tevsi yatırımı ile ilgili olarak daha önce alınan Yatırım Teşvik Belgesi’nin süresinin 26 Kasım 2025’e kadar uzatıldığı açıklandı.

DMSAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ERCB - 123 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

EGGUB - Şirketin yatırımı kapsamında 16,3 milyon dolar bedelle bir adet STS liman vinci ve üç adet RTG saha istif vinç alımı siparişi verdiği, yatırım için alınan siparişlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki istisnalardan faydalanacağı açıklandı.

ETILR - Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Kaplan tarafından 1.195.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GENIL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,25 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı tescil edildi.

HRKET - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Mayıs tarihlerinde toplanacak.

KRPLS - Şirketin Metro Türkiye ile yeni bir anlaşmaya imza attığı açıklandı.

KOCMT - Şirket payları 17 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MAGEN - Şirketin kurduğu Margun Climatech B.V. unvanlı şirketin İspanya'da şirket kurmasına karar verildiği açıklandı.

MANAS - Ahmet Reşat Görür tarafından 2.480.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MSGYO - Şirketin Kumsal Boyalık projesinde Aralık 2023’te Yapı Ruhsatının alınması sonrasında geçen sürede projenin tüm bloklarının inşaatına başladığı ve kaba inşaat seviyesinin %75’e ulaştığı açıklandı.

OFSYM - Ankara’daki GES kapasite artışı ile ilgili ÇED değerlendirmesinin 3 Haziran’da gerçekleşeceği açıklandı.

PATEK - Şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji ile Orta Asya bölgesindeki bir müşteri arasında yeni iş ilişkisi gerçekleştiği açıklandı.

PNLSN - Şirket ile YDA Şirketler Grubu arasında, Kazakistan Astana'da sandviç panel üretimi konusunda ortaklık tesis edilmesi kapsamında prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

RAYSG - Ocak - Nisan döneminde prim üretimi %159,6 oranında 8,9 milyar TL’ye yükseldi.

TRILC - DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesinin Turkfleks markası ile 62,6 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

TUPRS - Tiryaki Agro’nun Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretimi için Tüpraş'a hammadde sağlayacağı, 2029’dan itibaren 10 yıl süre ile yıllık 450.000 ton olarak öngörülen bitkisel ve hayvansal atık hammadde ihtiyacımızın asgari 300.000 tonluk kısmının tedarikini Tiryaki Agro veya iştiraklerinden sağlayacağı açıklandı.

TUPRS - Şirketin karbon emisyonlarının azaltılması kapsamında sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim tesisi projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

UZERB - Probel Yazılım’ın %51’inin 117,5 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.

VBTYZ - Şirketin yurt içinde bir banka ile 1,5 milyon dolarlık iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

VAKBN - 361 milyon dolar ve 513 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.

YKBNK - Yurt dışında 519 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM / SATIM

AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 86,00 - 86,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 119,10 - 121,50 TL fiyat aralığından 383.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,69’a yükseldi.

ATLAS - Sema Erdem tarafından 3.178.271 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,30’a yükseldi.

DAGI - Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Koç tarafından 8,90 - 9,11 TL fiyat aralığından 243.906 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %55,80’e yükseldi.

DENGE - Okan Yalçın tarafından 6.850.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,58’e yükseldi.

DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 650.000 adet pay 14,59 - 14,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR - Bank of America Corporation tarafından 26,75 - 29,29 TL fiyat aralığından 2.545.955 adet alış ve 1.956.100 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,45’e yükseldi.

GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 15,59 - 15,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZFAS - Bank of America Corporation tarafından 26,63 - 27,15 TL fiyat aralığından 3.910.072 adet alış ve 3.106.982 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,66’ya yükseldi.

INVES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 43.315 adet pay 334,50 - 335,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOZAL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 454.296 adet pay 21,50 - 21,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.172 adet pay 27,36 - 27,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 56,13 TL fiyattan geri alındı.

MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.000 adet pay 267,75 - 270,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

RYGYO - Egemen Döven tarafından 34,52 - 34,68 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.

SANEL - Bank of America Corporation tarafından 31,75 - 34,04 TL fiyat aralığından 1.508.585 adet alış ve 1.212.388 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,10’a yükseldi.

UZERB - Investat Holding tarafından 656,50 TL fiyattan 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %74,22’ye geriledi.

VESTL - Şenol Mutlu tarafından 3.944.445 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,74’e yükseldi.

VERTU VERUS - VERUS tarafından 44,82 - 45,00 TL fiyat aralığından 216.670 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %59,55’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

GARFA - Şirket sermayesi bugün 79,5 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 318 milyon TL artışla 397,5 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 33,58 TL’ye denk gelmekte.

PGSUS - Şirket sermayesi bugün 102,3 milyon TL’den %388,8 oranında bedelsiz olarak 397,7 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 201,12 TL’ye denk gelmekte.

RODRG - Şirket sermayesinin 7,1 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 21,2 milyon TL artışla 28,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

VKGYO - Şirket sermayesinin 2,9 milyar TL’den %16,95 oranında kar payından bedelsiz olarak 500 milyon TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

YYAPI - Şirket sermayesinin 321,7 milyon TL’den %599,4 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.







