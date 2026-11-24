Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilmesi için uygulanan üst fiyat sınırı, 2027 yılı itibarıyla 800 bin lira artırıldı. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapılan güncellemeyle limit, 2 milyon 873 bin 900 liradan 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen fiyat sınırını ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan araçlar ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek. Ancak yerlilik koşulunun da aranması nedeniyle muafiyet kapsamında tercih edilebilecek marka ve model seçenekleri sınırlı kalıyor.

2027 YILINDA ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA ÜST LİMİT NE KADAR?

2027 yılında engelli araç alımlarında uygulanacak yeni fiyat sınırı, yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Buna göre ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek araçların ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil satış bedelinin 3 milyon 673 bin 706 liranın altında olması gerekiyor.

Yeniden değerleme oranının artırılması veya düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanının yetkisi de bulunuyor. Yeni limit doğrultusunda engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği araçlar, belirlenen fiyat ve diğer koşulları karşılayan modellerle sınırlı olacak.

KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN FAYDALANABİLİYOR?

ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkından, Türkiye'de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilerin araç alımında belirlenen üst fiyat sınırını aşmaması gerekiyor.

Muafiyet kapsamında satın alınan araçların satışında da belirli süre şartları uygulanıyor. 10 yıllık süre dolmadan satış yapılması halinde, daha önce tahsil edilmeyen ÖTV'nin ödenmesi gündeme gelebiliyor.

Öte yandan ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engellilik oranı yüzde 40 veya üzerinde olan kişiler de yeni düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ PERT OLURSA NE OLUR?

ÖTV muafiyetiyle satın alınan aracın 10 yıllık süre dolmadan pert olması halinde araç sahibi için ÖTV ödeme yükümlülüğü oluşmuyor. Böyle bir durumda kasko şirketi, aracı pert olarak değerlendirerek araç sahibine tazminat ödüyor.

Tazminat hesaplanırken aracın ÖTV'siz piyasa değeri dikkate alınıyor. Ayrıca kaza tarihine kadar meydana gelen yıpranma payı da hesaplanan tutardan düşülüyor. Bu nedenle aracın ÖTV bedeli kasko ödemesine dahil edilmiyor. Pert olan aracın yerine yeniden ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alınabiliyor.

ENGELLİ ARAÇ SAHİBİ VEFAT EDERSE ÖTV ÖDENİR Mİ?

ÖTV muafiyetiyle araç satın alan engelli bireyin hayatını kaybetmesi durumunda araç, yasal mirasçılarına intikal ediyor. Araç sahibinin 10 yıllık süre dolmadan vefat etmesi halinde otomobilin mirasçılara veraset yoluyla geçmesi için ÖTV ödenmesi gerekmiyor.

Ancak aracın kullanımı ve satışı konusunda mirasçılar arasında düzenleme yapılması gerekiyor. Aracın tek bir mirasçı üzerine devredilebilmesi için diğer mirasçıların feragatname vermesi veya mahkeme kararı alınması gerekiyor. 10 yıllık sürenin tamamlanmasının ardından aracın satışı gerçekleştirildiğinde ise ÖTV ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR VE FİYATLARI

2027 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek Fiat ve Toyota modellerinin güncel satış fiyatları belli oldu. İşte araçların normal satış fiyatları ve ÖTV muafiyetinden yararlanılması durumunda geçerli olacak fiyatları:

FİAT

MARKA-MODEL SATIŞ FİYATI (TL) ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞ FİYATI (TL) Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel 1.499.900 820.500 Fiat Egea Easy 1.6 dizel otomatik 1.850.900 1.020.500 Fiat Egea Urban 1.6 dizel manuel 1.519.900 860.500 Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik 1.920.900 1.059.400 Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel 1.589.900 900.500 Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik 1.990.900 1.098.300

TOYOTA

MARKA-MODEL SATIŞ FİYATI (TL) ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞ FİYATI (TL) Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.965.000 1.097.006 Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 2.150.000 1.199.784 Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000 1.269.228 Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000 1.302.562 Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.630.000 1.389.901