İşbir Sentetik ve Biotrend Enerji halka arz başvurularını yaptı

Son dakika halka arz açıklaması da Doğanlar Yatırım Holding iştiraki Biotrend Enerji ve İşbir Sentetik Dokuma'dan geldi.

İKİ HALKA ARZ BAŞVURUSU DAHA YAPILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan İşbir Sentetik Dokuma ve Biotrend Enerji halka arz başvurusunu 3 Mart 2021 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdi.

BİOTREND HALKA ARZI HANGİ BANKADAN OLACAK?

Bloomberg'de yer alan habere göre, Biotrend Enerji halka arz için iki konsorsiyum lideri seçerek Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile anlaşmıştı. Biotrend Enerji, 15 farklı tesiste, evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen gaz sayesinde, evsel atıkların yaklaşık yüzde 25'ini işliyor.

Daha önce Biotrend Enerji’nin halka arz sürecini değerlendiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan “Biotrend Enerji ile yenilenebilir enerji alanında yarattığımız farkı, daha fazla kişiye duyurma şansı yakalayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.



