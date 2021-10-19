FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında

İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında

19.10.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İstanbul Ticaret Borsası asırlık hizmet maratonunu, çağa ayak uydurarak sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında

Kopuz, İSTİB'in 97. kuruluş yıldönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, İSTİB'in 19 Ekim 1924’te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulduğunu hatırlattı.

GIDANIN STRATEJİK ÖNEMİ

İSTİB'in, Türkiye Cumhuriyeti iktisat tarihinin önemli bir parçası olduğunu belirten Kopuz, şunları kaydetti;

"Bu önemli kurumda hizmet etmenin gururunu yaşıyor ve tüm gücümüzle hizmet kalitemizi yükseltmek için çalışıyoruz. Ahiliğe dayanan iş ahlakımızdan ve Borsamızın geçmişinden aldığımız ilkeleri, günümüzün teknolojisi ve dünyamızın ihtiyaçlarıyla birleştirerek, geleceği hedefliyoruz. Önemi her geçen gün artan gıdanın stratejik öneminin farkındayız. Gıdası kendine yeten bir ülke olarak kalmayı ve dünyanın en önemli gıda ihracatçılarından biri olmayı hedefliyor, bu hedefe kararlılıkla yürüyoruz. İstanbul Ticaret Borsası tüm yönetim kadroları ve çalışanları ile birlikte İstanbul ve Türkiye’nin hizmetinde olmaya devam edecektir. Kuruluşundan bugüne İstanbul Ticaret Borsası'na hizmetlerde bulunan tüm meclis, yönetim kurulu ve komite üyelerimiz ile personelimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlarına sağlıklı uzun ömürler diliyorum." (AA)

Anatolia Geneworks’un halka arzında 9,75 kat talep toplandı! İşte Borsa İstanbul'da işlem görme tarihiAnatolia Geneworks’un halka arzında 9,75 kat talep toplandı! İşte Borsa İstanbul'da işlem görme tarihi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 milyon dolar değerinde! Çin Türkiye'den satın alıyor10 milyon dolar değerinde! Çin Türkiye'den satın alıyor
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
Anatolia Geneworks’un halka arzın büyük talepAnatolia Geneworks’un halka arzın büyük talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Dolar rekor yenilemeye devam ediyor

Dolar rekor yenilemeye devam ediyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.