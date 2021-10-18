İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının yeni fiyatı!

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in varlık alımı azaltımı takvimine odaklanması ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle hızlı bir gerileme kaydederken, gram altın dolar/TL'nin yüksek seviyelerde kalmasıyla kayıplarını sınırladı.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen hafta yüksek kalmaya devam eden ABD enflasyon verisi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydeden ons altın, 1.800 dolara kadar tırmanmıştı. Cuma gününden bu yana varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalarda ağır basmasıyla ABD Hazine tahvil faizleri yükselirken ons altının fiyatı da 1.766 dolar civarına geriledi.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın yeni haftaya 526,44 lira seviyelerinden başladı.

ÇEYREK ALTIN

Cuma günü 874 lira seviyelerinden kapatan çeyrek altın yeni haftaya 865 liradan başladı.

CUMHURİYET ALTINI

Önceki kapanışını 3.484 lira seviyesinden yapan Cumhuriyet altını yeni haftada 3.446 lira seviyesinden işlem görüyor.



