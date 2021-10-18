FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının yeni fiyatı!

İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının yeni fiyatı!

18.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, yatırımcıların varlık alımı azaltımına odaklanması ile birlikte ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişle, 1.800 dolar sınırından sonra tekrar düşüşe geçti. Öte yandan gram altın ise dolar/TL kurundaki yükselişi seyrederek kayıplarını sildi. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının ilk fiyatları...

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in varlık alımı azaltımı takvimine odaklanması ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle hızlı bir gerileme kaydederken, gram altın dolar/TL'nin yüksek seviyelerde kalmasıyla kayıplarını sınırladı.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen hafta yüksek kalmaya devam eden ABD enflasyon verisi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydeden ons altın, 1.800 dolara kadar tırmanmıştı. Cuma gününden bu yana varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalarda ağır basmasıyla ABD Hazine tahvil faizleri yükselirken ons altının fiyatı da 1.766 dolar civarına geriledi.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın yeni haftaya 526,44 lira seviyelerinden başladı.

ÇEYREK ALTIN

Cuma günü 874 lira seviyelerinden kapatan çeyrek altın yeni haftaya 865 liradan başladı.

CUMHURİYET ALTINI

Önceki kapanışını 3.484 lira seviyesinden yapan Cumhuriyet altını yeni haftada 3.446 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dolar yeni haftaya rekorla başladı! İşte ilk rakamlarDolar yeni haftaya rekorla başladı! İşte ilk rakamlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 milyon dolar değerinde! Çin Türkiye'den satın alıyor10 milyon dolar değerinde! Çin Türkiye'den satın alıyor
PARTNERÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem olduÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem oldu
Aydın Doğan gazetelere ilan vererek geri döndü!Aydın Doğan gazetelere ilan vererek geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

Altın düşüşte! İşte ilk rakamlar...

Altın düşüşte! İşte ilk rakamlar...

Yemen'de yükselen dövize karşı flaş karar!

Yemen'de yükselen dövize karşı flaş karar!

Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı

Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.