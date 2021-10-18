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Dolar yeni haftaya rekorla başladı! İşte ilk rakamlar

18.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta cuma günü 9,27 lira seviyesinden haftayı rekorla kapatan dolar/TL kuru yeni haftaya yeni rekorla başladı. Dolar/TL haftanın ilk gününe 9,30'luk yeni zirveyle başladı. Öte yandan bu hafta yurt içi piyasaların gözü Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararında olacak.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirmesiyle yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı. Cuma gecesi 9,27’lik rekor görülen kurda bu sabah 9,30’luk yeni zirve görüldü.

DOLAR/ TL KURU

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL kuru saat 09.25 itibarıyla 9,29 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar gün içinde en yüksek 09,30 lira seviyesini gördü.

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STERLIN

İngiliz Sterlini ise aynı saatlerde 12,76 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

EURO

Haftaya yükselişle başlayan Euro ise aynı dakikalarda 10,76 liradan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ’İN FAİZ KARARINDA

TCMB, 21 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiği mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar geçen sürede “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü vermiş ancak ağustosta enflasyonun politika faizini geçmesine rağmen 23 Eylül toplantısında faiz indirimine gitmişti.

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Enflasyon Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası Şahap Kavcıoğlu TCMB
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