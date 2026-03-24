Karar verildi! Borsada iki hissenin oranı değişiyor

Açıklamaya göre Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) hisselerinde fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi. Yeni oranların 25 Mart 2026 itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

YENİ ORANLAR BELLİ OLDU

Güncelleme kapsamında Bahadır Kimya'nın fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, Gündoğdu Gıda'nın oranı yüzde 28 olarak açıklandı.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI (FDPO) NEDEN ÖNEMLİ?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, şirketlerin toplam sermayesi içerisinde borsada işlem gören payların oranını ifade ediyor. Bu oran, BIST endekslerinde şirketlerin ağırlıklarının belirlenmesinde doğrudan etkili olması nedeniyle yatırımcılar açısından kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor.