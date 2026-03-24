Karar verildi! Borsada iki hissenin oranı değişiyor

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle iki şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yapılan düzenleme, ilgili hisselerin endekslerdeki ağırlıklarını doğrudan etkileyecek.

Begüm Özkaynak

Açıklamaya göre Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) hisselerinde fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi. Yeni oranların 25 Mart 2026 itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

YENİ ORANLAR BELLİ OLDU

Güncelleme kapsamında Bahadır Kimya'nın fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, Gündoğdu Gıda'nın oranı yüzde 28 olarak açıklandı.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI (FDPO) NEDEN ÖNEMLİ?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, şirketlerin toplam sermayesi içerisinde borsada işlem gören payların oranını ifade ediyor. Bu oran, BIST endekslerinde şirketlerin ağırlıklarının belirlenmesinde doğrudan etkili olması nedeniyle yatırımcılar açısından kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
293.5
5.863.895.176,50
% -0.68
13:56
ASELS
351.5
4.964.202.052,50
% -0.5
13:56
TUPRS
257.25
4.707.462.919,25
% 0.88
13:56
AKBNK
71.6
4.042.779.241,80
% -2.05
13:56
SISE
47.84
3.994.357.005,71
% -1.73
13:56

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

