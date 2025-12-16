KARDEMIR (KRDMD) 17 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

KARDEMIR (KRDMD) hissesi 16 Aralık 2025 tarihinde güne 28,10 TL’den başladı. Seans içinde 28,46 TL seviyesine yükseldi, en düşük 27,62 TL görüldü ve günü 28,36 TL’den kapattı.

KARDEMIR (KRDMD) hissesi için 16 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,26 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,80 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 99,78 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 28,36 TL, 27,20 TL, 26,94 TL, 26,22 TL, 26,02 TL oldu. Bu dönemde fiyat 26,02 TL – 28,36 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KARDEMIR (KRDMD) hissesinin 16 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 25,81 TL, 52 günlük ortalama 26,01 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 26,67 TL ve 25,33 TL destek, 28,67 TL ve 29,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.