Kent hisseleri ne kadar? Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu! Kent hisseleri artacak mı??

Kent Gıda hisse senetlerinde Pazartesi günü bölünmeye gidecek olması ile birlikte son günlerde sessiz sedasız bir artış oldu. Borsa İstanbul'da yaklaşık yarısı halka açık olan Kent Gıda hisselerinde olağan dışı yükseliş yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Şirketin piyasa değerinin son aylarda yükselmesi yatırımcıları Kent Gıda hisseleri artmaya devam edecek mi, Kent Gıda hisse senetlerinde neler oluyor araştırmasına yönlendirdi. BIST 100'de en değerli şirketlerden birisi olan Kent Gıda yükselişine tırmanışla devam ediyor. Peki Kent Gıda hisseleri ne olacak? Bugün öğleden sonra 12:55 güncellemesiyle Kent

KENT GIDA HİSSELERİ NE KADAR OLDU? (21 AĞUSTOS 2020)

Kent Gıda hisse senetlerinin son zamanlardaki önlenemez yükselişi ile Kent hisseleri bugün ne kadar oldu araştırması yapan yatırımcılar için, son dakika Kent Gıda hisseleri ve canlı Kent Gıda hisse grafiği mynetfinansta aşağıdaki linkten her zaman ulaşılacaktır.

Pazartesi günü bölünmeye gidecek olan Kent Gıda hisselerinde bugünkü canlı grafiğine baktığımızda yıllık değişim oranı yüzde 1,048.86 olarak belirtilmiş.

İlk işlem tarihi 05.11.1990 olan Kent Gıda hisselerinin bugünkü alış fiyatı, bugün saat 12:55'te gelen güncelleme ile 2468.5 TL'den 2019.7 TL'ye düştü. Kent Gıda hisselerinin dünkü kapanış fiyatı ise 2244.1 TL olmuştu. Günlük değişim oranı yüzde -10 düşüşte olan Kent Gıda hisselerinin Pazartesi günü bölünmeyle ne olacağı merak ediliyor.