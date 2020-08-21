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Kent hisseleri ne kadar? Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu! Kent hisseleri artacak mı??

BORSA HABERLERİ  | 21.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Birçok ünlü şekerlemenin üreticisi Kent Gıda hisselerinde son zamanlarda yaşanan artış dikkat çekti. Bugün son işlem günü olan ve Pazartesi bölünecek olan Kent Gıda hisselerindeki sessiz sedasız artış devam ediyor. Peki Kent Gıda hisseleri ne olacak? Kent Gıda hisse senetleri canlı grafik yorumu haberimizde.

Kent hisseleri ne kadar? Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu! Kent hisseleri artacak mı??

Kent Gıda hisse senetlerinde Pazartesi günü bölünmeye gidecek olması ile birlikte son günlerde sessiz sedasız bir artış oldu. Borsa İstanbul'da yaklaşık yarısı halka açık olan Kent Gıda hisselerinde olağan dışı yükseliş yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Şirketin piyasa değerinin son aylarda yükselmesi yatırımcıları Kent Gıda hisseleri artmaya devam edecek mi, Kent Gıda hisse senetlerinde neler oluyor araştırmasına yönlendirdi. BIST 100'de en değerli şirketlerden birisi olan Kent Gıda yükselişine tırmanışla devam ediyor. Peki Kent Gıda hisseleri ne olacak? Bugün öğleden sonra 12:55 güncellemesiyle Kent

KENT GIDA HİSSELERİ NE KADAR OLDU? (21 AĞUSTOS 2020)

Kent Gıda hisse senetlerinin son zamanlardaki önlenemez yükselişi ile Kent hisseleri bugün ne kadar oldu araştırması yapan yatırımcılar için, son dakika Kent Gıda hisseleri ve canlı Kent Gıda hisse grafiği mynetfinansta aşağıdaki linkten her zaman ulaşılacaktır.

CANLI KENT GIDA HİSSE FİYATLARI

Pazartesi günü bölünmeye gidecek olan Kent Gıda hisselerinde bugünkü canlı grafiğine baktığımızda yıllık değişim oranı yüzde 1,048.86 olarak belirtilmiş.
İlk işlem tarihi 05.11.1990 olan Kent Gıda hisselerinin bugünkü alış fiyatı, bugün saat 12:55'te gelen güncelleme ile 2468.5 TL'den 2019.7 TL'ye düştü. Kent Gıda hisselerinin dünkü kapanış fiyatı ise 2244.1 TL olmuştu. Günlük değişim oranı yüzde -10 düşüşte olan Kent Gıda hisselerinin Pazartesi günü bölünmeyle ne olacağı merak ediliyor.

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KENT GIDA HİSSELERİ ARTACAK MI?

Kent Gıda hisse senetleri geçtiğimiz ay piyasa değerinin tam 79.5 katına ulaşarak, Borsa İstanbul'un tedbir kararı almasına neden olmuştu. Son haftalarda Kent Gıda hisse senetlerinin artması yatırımcıların gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz ay verilerine göre Nisan ayından itibaren Temmuz ayına kadar Kent Gıda hisseleri yüzde 634 oranında artış gösterdi. Kent Gıda hisseleri neden artıyor araştıran yatırımcılar hızlı artışın cevabını arıyor. Kent Gıda hisselerinin piyasa değerinin defter değerinden çok fazla büyük olması ve kısa sürede astronomik rakamlara ulaşması yatırımcıyı heyecanlandırıyor.

KENT HİSSELERİ İÇİN TEDBİR KARARI ALINACAK MI?

Geçtiğimiz ay 9 Temmuz’da Borsa İstanbul tarafından Kent Gıda hisseleri için tedbir kararı alınmıştı. KAP’a yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır” denilmişti. Bu kararın ardından Kent Gıda hisse senetleri için tekrar tedbir kararı alınır mı merak ediliyor.


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