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Koç Holding'in ihracat başarısı: 4 şirketi ile ilk 10'a girdi!

20.09.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında Koç Topluluğu şirketleri damga vurdu. En çok ihracat gerçekleştiren 10 firma listesinde Koç Holding'in 4 şirketi yer aldı. Ford Otosan en çok ihracat yapan şirket oldu. Arçelik 6’ncı, Tofaş 8’inci ve Tüpraş 9’uncu sırayı aldı.

Koç Holding'in ihracat başarısı: 4 şirketi ile ilk 10'a girdi!

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 araştırmasına Koç Holding damga vurdu. Koç Grubu, en çok ihracat gerçekleştiren 10 firma listesinde dört şirketiyle yer aldı. Holding; Ford, Arçelik, Tofaş ve Türkiye Petrol Rafineleri şirketleri ile dört ödül birden aldı.

FORD YILIN ŞAMPİYONU

Ford 2020 yılında 4 milyar 897 milyon dolar ile Türkiye genel sıralamasında en çok ihracata imza atan şirket oldu.

ARÇELİK 6'INCI SIRADA

Arçelik 1 milyar 818 milyon dolarlık ihracatla 6’ncı sırada yer aldı.

Tofaş 1 milyar 520 milyon dolarlık ihracatıyla 8’inci ve Tüpraş 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracatla 9’uncu sırada yer aldı.

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 firmanın yetkilileri ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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ÜÇ SEKTÖRDE LİDERLİK ÖDÜLÜ

Ford Otosan, TürkTraktör ve Tüpraş kendi sektörlerinde liderlik ödülünün de sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tofaş
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