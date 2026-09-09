KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 10 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 225,30 TL’den başladı. Seans içinde 232,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 221,80 TL görüldü ve günü 223,70 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,50 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 50,69 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 223,70 TL, 224,80 TL, 219,70 TL, 215,10 TL, 216,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 215,10 TL – 224,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 09 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 214,96 TL, 52 günlük ortalama 203,48 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 217,33 TL ve 211,67 TL destek, 226,33 TL ve 229,67 TL direnç noktalarıdır.

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