Otomobil markaları kampanya başlattı '400 bin TL indirim'

Yüksek finansman maliyetleri ve kredi kısıtlamalarının otomotiv sektörünü zorladığı öğrenildi. Buna göre Ağustos ayında satışların yüzde 20 gerilediği kaydedildi. Markaların da kampanya başlattığı aktarıldı. İşte araba almayı düşünenler için o kampanyalar...

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan marka temsilcisi Can Hızar "Sene başından beri geçen seneye oldukça oranda düşüş var" dedi.

AĞUSTOS'TA OTOMOBİL SATIŞLARI DÜŞTÜ

Otomotiv sektöründe yaprak kımıldamayınca markaların da kampanya başlattığı belirtildi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarının Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,28 gerilediği, satışların 81.031 adet olduğu kaydedildi.

Can Hızar "Bireysel müşterilerin krediye ulaşamaması 2 milyon üzeri araçlarda çünkü kredi kullandırımımız yok BDDK kanunu gereği, onun dışında Ortadoğu'da genel olarak süren gerilimler tabii müşteriye biraz daha alım planını ileriye atıyor" şeklinde konuştu.

KAMPANYA YAPMAYA BAŞLADILAR

Yılın ilk 8 ayında ise düşüşün yüzde 13,78'i bulduğu kaydedildi. Markaların ise Eylül ayından sonra yılın kalan 4 ayından umutlu olduğu, o nedenle satışlarda kampanyalar yaptıkları aktarıldı.

"LİSTE FİYATININ HEMEN HEMEN 300 - 400 BİN TL ALTINDA İNDİRİM KAMPANYALARI YAPIYORUZ"

Marka temsilcisi Can Hızar "Şu anda her modelimizde liste fiyatının hemen hemen 300 - 400 bin TL altında indirim kampanyaları yapıyoruz. Ticari müşterilere, vergi levhalı müşterilerimize özel 1 milyon - 1,5 milyon sıfır faiz kampanyalarımız oluyor. Çiftçilerimize özel sıfır faiz avantajlarımız oluyor. Bu şekilde destek sağlamaya çalışıyoruz diyelim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan takas imkanı sağlandığı da işaret edilirken Hızar "Şu anda herhangi bir sıfırda tercih edeceğiniz araçta ciddi kampanyalar bekliyor müşterileri" dedi.