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Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Yapılan bir araştırmaya göre diplomasız olarak en çok kazandıran meslekler belli oldu. Bazı mesleklerde aylık kazancın 100 bin TL - 120 bin TL seviyesine kadar çıkabildiği görüldü.

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu
Hande Dağ

Bir iş bulma platformu en çok kazanan diplomasız meslekleri araştırdı ve 4 meslek öne çıktı. Peki, o meslekler hangileri ve ortalama ne kadar kazandırıyor? İşte detaylar...

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu 1

"ARTIK ŞARTLAR DEĞİŞTİ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; iş arama platformu kurucusu Mert Yıldız "Eskiden şöyle bir anlayış vardı; yüksek kazanç elde etmek için eğitim şart. Fakat artık şartlar değişti" dedi. Çünkü bazı mavi yakalıların 100 bin liradan fazla kazanç sağladığı aktarıldı.

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu 2

TESİSATÇILIK

Bir iş bulma platformu araştırma yaptı ve en çok kazanan diplomasız meslekleri sıraladı. Yıldız "Birincisi tesisatçıydı. Tesisatçılık zor bir meslek. Zorluğuna rağmen karşı tarafta da ciddi bir getirisi olan bir meslek" ifadelerini kullandı. Yıldız "55 bin liradan başlayıp 100 binlere kadar ulaşabildiğinizi görüyoruz" dedi. Ancak bu durumun konuma göre değişiklik gösterebildiği ama ek mesai yapanlarda ücretlerin bu noktaya çıkabildiği vurgulandı.

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu 3

GÜZELLİK UZMANLARI

Tesisatçıların ardından güzellik uzmanlarının geldiği aktarıldı. Yıldız "Güzellik uzmanlarının da başlangıç seviye olarak 40 - 45 bin liradan 85 bin liraya kadar çıktığını görebiliyoruz" şeklinde konuştu. Ancak güzellik uzmanı olmak için diploma değil ama sertifika gerektiği vurgulandı.

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu 4

MOBİLYA MONTAJ USTASI

Devamında Yıldız "Karşımıza çıkan üçüncü meslek mobilya montaj ustası. 40 bin liradan 80 - 85 bin liraya kadar bir ücret kazanabiliyor" dedi.

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu 5

MANİKÜR PEDİKÜR UZMANLARI

Manikür pedikür uzmanlarının da listede olduğu kaydedilirken Yıldız "Aylık kazançların 100 bin - 120 bine kadar gittiğini görüyoruz" dedi. Kuaför işletmecisi Özlem Karaca ise "Tırnak olsun, saç olsun, kaş olsun bunlar hijyen eğitimi almaları söz konusu. Kanla bulaşan çok hastalıklar var. Eldiven kullanması gerekiyor, maske kullanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan söz konusu bu meslek gruplarının da yerini yapay zekanın almasının diğer mesleklere göre daha uzun süre alacağı işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
para diploma kazanç meslek
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