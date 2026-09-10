KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 11 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde güne 223,90 TL’den başladı. Seans içinde 225,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 221,30 TL görüldü ve günü 224,30 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,27 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,41 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 24,22 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 224,30 TL, 223,70 TL, 224,80 TL, 219,70 TL, 215,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 215,10 TL – 224,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 10 Eylül Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 216,05 TL, 52 günlük ortalama 204,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 218,00 TL ve 212,00 TL destek, 227,00 TL ve 230,00 TL direnç noktalarıdır.

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