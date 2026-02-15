KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 16 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 13 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 221,20 TL’den başladı. Seans içinde 223,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 219,90 TL görüldü ve günü 223,50 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 13 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,13 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,14 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 41,18 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 223,50 TL, 221,00 TL, 207,40 TL, 206,00 TL, 210,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 206,00 TL – 223,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 13 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 204,36 TL, 52 günlük ortalama 188,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 211,67 TL ve 200,33 TL destek, 228,67 TL ve 234,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.