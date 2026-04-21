KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 22 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 21 Nisan Salı 2026 tarihinde güne 209,00 TL’den başladı. Seans içinde 209,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 205,50 TL görüldü ve günü 206,00 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 21 Nisan Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,96 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,44 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 11,72 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 206,00 TL, 208,00 TL, 211,80 TL, 204,50 TL, 207,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 204,50 TL – 211,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 21 Nisan Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 198,78 TL, 52 günlük ortalama 196,34 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 203,00 TL ve 200,00 TL destek, 210,00 TL ve 214,00 TL direnç noktalarıdır.

