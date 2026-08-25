KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 26 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde güne 218,50 TL’den başladı. Seans içinde 219,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 212,40 TL görüldü ve günü 217,50 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,59 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,69 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 217,50 TL, 218,80 TL, 222,40 TL, 218,00 TL, 214,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 214,60 TL – 222,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 25 Ağustos Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 205,10 TL, 52 günlük ortalama 198,88 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 213,33 TL ve 209,67 TL destek, 221,33 TL ve 225,67 TL direnç noktalarıdır.

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