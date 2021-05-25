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Köfteci Yusuf 8 şube daha hizmete açtı

25.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da oluşturduğu markayla kısa sürede dünya zincirlerini geride bırakan Köfteci Yusuf, 8 yeni şubesini daha hizmete açarak, şube sayısını 189’a yükseltti.

Köfteci Yusuf 8 şube daha hizmete açtı

Avrupa’nın en büyük köfte entegre tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, pandemiye rağmen şube sayısını artırmaya devam ediyor.

İstihdama ve ekonomiye verdiği katkıyla Bursa’nın gururu olan Köfteci Yusuf, yeni şubelerini müşterilerinin hizmetine sundu.

TOPLAM ŞUBE SAYISI 189 OLDU

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir Güzelbahçe, İstanbul Sancaktepe Denge Tower AVM, İstanbul Ümraniye Akyaka Park AVM, İstanbul Bağcılar OASİS AVM, Yalova Merkez, Zonguldak Ereğli, İstanbul Çengelköy Güzeltepe ve Bursa Yunuseli olmak üzere 8 şubenin açıldığını duyuran Köfteci Yusuf, böylece şube sayısını da 189’a yükseltmiş oldu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Köfteci Yusuf
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